Après la Tunisie, l’Algérie déclenche la chasse aux migrants subsahariens

Les autorités algériennes ont expulsé 2852 migrants, au total, entre le 23 février et le 5 mars derniers. Selon Alarme Phone Sahara, repris par Libération, ces derniers ont été abandonnés en plein désert, à plusieurs kilomètres de la frontière nigérienne, sans eau, ni nourriture, sous un soleil de plomb. Parmi eux, il y a des femmes et des enfants.



Dans le cadre d’une opération appelée ‘’reconduite à la frontière’’, les migrants sont interpellés dans différentes villes du nord de l’Algérie, dans leur appartement, leur lieu de travail ou dans la rue. Avant d’être entassés dans des camions, puis déportés vers le centre de refoulement de Tamanrasset, à 1900 km de route au sud d’Alger. Là, beaucoup affirment être dépouillés de leurs affaires par les policiers : argent liquide, bijoux, téléphone-portable, passeport, ...



Alertée par infosmigrants, l’Organisation internationale pour les migrations (Oim) n’a, toutefois, pas confirmé ces chiffres, précise Libération.



En face, dans un communiqué rendu public hier jeudi, Médecin sans frontières (Msf) évoque une “situation sans précédent”. Le centre de santé intégré (Csi) d’Assamaka où il propose des consultations gratuites est débordé. “La majorité des personnes récemment arrivées se sont installées dans l’enceinte du Csi, en raison du manque d’espace dans le centre de transit”, affirme une coordonnatrice de Msf à Agadez, Schemssa Kimana, citée dans le communiqué.



Elle ajoute que ces personnes cherchent à s’abriter de la chaleur qui peut atteindre 48°C, jusqu’à dormir dans des tentes de fortunes, devant la maternité, sur le toit, ou dans la zone de déchets”.



Selon l’Ong, entre le 11 janvier et le 3 mars dernier, plus de 5000 migrants ont connu le même sort.