Après les propos "racistes" du président tunisien, le Mali réagit

Après les propos du président tunisien Kaïs Saïed, sur l’immigration clandestine venue d’Afrique subsaharienne, l’ambassade du Mali à Tunis a rendu public un communiqué hier vendredi 24 février. Dans le document publié sur sa page facebook, la représentation diplomatique invite les ressortissants maliens au calme. « En ces moments très inquiétants, l’ambassade au nom des plus hautes autorités du pays exprime la solidarité à l’égard des maliens vivants en Tunisie et les invite au calme et la vigilance dans le strict respect des lois et règlements du pays hôte » , renseigne le communiqué.





S’inscrire pour un départ volontaire





La représentation diplomatique demande par ailleurs aux ressortissants maliens qui souhaitent volontairement retourner dans leur pays, de s'inscrire pour un départ de la Tunisie. « Pour toutes informations utiles contacter le Deuxième conseiller aux numéros suivants de l’ambassade : (00216) 71 792 589 ; 71 787 276 ; 71 794 211 ou sur son portable 51 363 379 » poursuit le communiqué signé par Mme Maiga Oumou Maiga, chargée d'affaires de l’ambassade du Mali en Tunisie.





La représentation diplomatique dit suivre avec une grande préoccupation la situation des ressortissants maliens dans ce pays d’Afrique du Nord. Le 21 février dernier, Kaïs Saïed, avait dit tout le mal qu’il pensait de l’immigration clandestine venue d’Afrique subsaharienne. Pour lui, il s’agit d’une « entreprise criminelle ourdie à l’orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie ».





Il croit à la « théorie du grand remplacement »