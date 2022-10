Armée : Dakar accueille le forum des armées de l’air africaines

L’Armée de l’Air sénégalaise va accueillir du 26 au 27 octobre 2022, le forum inaugural des Armées de l’air Africaines, indique un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa).



Cette rencontre, qui verra la participation d’une vingtaine de chefs d’Etat-major d’armée de l’Air d’Afrique et de plusieurs sociétés et groupes d’industries spécialisés dans le domaine de l’aviation militaire, aura pour thème : « L’aviation militaire dans les conflits de basse intensité ».



« Cette rencontre de la communauté aérospatiale mondiale sera un prétexte pour aborder l’évolution du rôle des forces aériennes dans les opérations de contre-insurrection. Il sera aussi question du renforcement des armées de l’air africaines face au développement des menaces asymétriques à travers le continent. Il sera question d’identifier les besoins clés des armées de l’air régionales, ce forum se veut aussi un cadre propice à l’avènement d’un réseau de communication pour les chefs d’Etat-major d’armée de l’air et des fournisseurs de solutions », renseigne le document de la Dirpa.



Le ministre des Forces armées du Sénégal, Me Sidiki Kaba, va présider la cérémonie d’ouverture de cette rencontre.