Armée : Dix militaires dont Alpha Condé poursuivis pour vol

Dix militaires guinéens ont été déférés hier jeudi 28 octobre à la Justice militaire. Ils sont accusés d’avoir volé dans la foulée de la prise du pouvoir par le CNRD.



Alors que leurs interpellations commençaient à faire dans la cité l’objet d’interprétations diverses prenant parfois des relents communautaires, le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, Direction de la Justice militaire a jugé utile de publier la liste de ces militaires poursuivis. Ce, pour taire toutes les spéculations autour de cette affaire.



Ce sont : le Commandant Ali Camara, le Capitaine Souleymane Bangoura, le Capitaine Tamba Kèkoura Kamano, l’Adjudant-chef Mory Hawa Camara, l’Adjudant Daouda Keita et le Soldat 2ème classe Makan Diabaté, impliqués dans le vol enregistré au palais Sèkhoutouréya le jour du coup d’État.



A ces six, s’ajoutent l’Adjudant-Chef Jacques Zakama Koïvogui, le Soldat 2ème classe Djibril Daffé et le Soldat 2ème Classe Abdoul Salam Faro, cités dans le cas du Pont 8 novembre.



C’est l’adjudant-Chef Alpha Condé qui boucle cette liste dans le cas de vol survenu à la résidence du Haut commandant de la Gendarmerie nationale le jour de la passation de services entre le sortant et l’entrant.



Guineenews