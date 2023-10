Arrestation de deux ministres de l'ère Alpha Condé: La Guinée condamnée par la Cour de justice de la Cedeao

La cour de justice de la Cedeao vient de rendre son verdict dans l’affaire opposant l’ex Premier Ministre du Président déchu Alpha Condé, Ibrahima Kassory Fofana, et l’ex Ministre de La Défense Mohamed Diané emprisonnés par la junte militaire sous la direction du Colonel Mamady Doumbouya.





Selon Me Ciré Clédor Ly Membre du Collectif de la défense de l'ex Ministre Mohamed Diané, la Cour a dit et jugé que:





"- leur droit à la liberté d’aller et de venir a été violé, avec la confiscation arbitraire de leurs titres de voyage qui les a privé de leur liberté de déplacement.

- leur droit à un procès équitable a été violé en ce qu’il n’appartient à un Procureur de la République de parader devant la presse et à la télévision nationale pour déclarer qu’il détenait toutes les preuves de la culpabilité de personnes non encore jugées, ce qui a porté atteinte à la présomption d’innocence garantie et protégée pour toute personne mise en cause dans un procès pénal par tous les instruments internationaux de droits de l’homme.

- la Cour a jugé que la détention de l’ex Premier Ministre, de l’ex Ministre de La Défense et l'ex Ministre de l'environnement Guilavogui Oye par la junte militaire au pouvoir en Guinée est arbitraire, et ordonné leur libération immédiate.

- La Cour a condamné l'état de Guinée à payer à chacune de ses (3) trois victimes la somme de (10 000) dix mille dollars US.

- La Cour a donné un délai de trois mois à l’Etat de Guinée pour lui envoyer un rapport exhaustif relativement à l’exécution des mesures ordonnées et qui sont immédiatement exécutoires conformément au protocole révisé de la Cedeao et des instruments de la Cour."