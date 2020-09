Asecna : Mohamed Moussa obtient un second mandat

Le Nigérien Mohamed Moussa a été réélu au poste de Directeur général de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna). Son élection pour ce second mandat a eu lieu en marge de la 66ème session extraordinaire du Comité des ministres de l’Agence qui s’est tenue ce lundi 14 septembre 2020, à Dakar au Sénégal.







Pour rappel, Mohamed Moussa est réélu pour un mandat de 4 ans, à partir du 1er janvier 2021. Et sa réélection s’est tenue au moment où la pandémie de la Covid-19 a fini d’affecter durement le secteur de la navigation aérienne et du transport aérien en général. Et pour ce second mandat, il était candidat à sa propre succession et faisait face à 4 autres candidats plénipotentiaires, à savoir : le Tchadien Mahamat Awaré Neissa, le Centrafricain Théodore Jousso, le Mauritanien Hassen Ould Ely et enfin, le Camerounais Zoa Etoundi.