Asecna : Négociations en cours entre la direction et les syndicats des contrôleurs aériens

Le ciel semble s'éclaircir à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna). Dans une tentative d'apaiser les tensions, le nouveau ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka, a convoqué le directeur général de l'Asecna et les syndicats des contrôleurs aériens, en vue de trouver une solution rapide concernant la grève des aiguilleurs du ciel qui touche les 17 pays membres de l'Asecna.