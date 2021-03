Atlantic council : Rama yade nommée directrice pour l’afrique

Atlantic Council, un think tank américain spécialisé dans les relations internationales, a annoncé ce lundi, 29 mars 2021, que l’Ambassadrice Rama Yade a été nommée directrice du Centre pour l’Afrique. Chercheuse principale au centre depuis 2019, Yade était auparavant vice-ministre des Affaires étrangères et des droits de l’homme de la France - une nomination à l’âge de 30 ans qui a fait d’elle la première femme d’origine africaine à devenir membre du cabinet français.La Française d’origine sénégalaise apportera, selon le communiqué officiel parcouru par Emedia.sn, « une expérience impressionnante de haut niveau sur la scène internationale qui permettra au Centre Afrique de se faire connaître et de s’appuyer sur son travail de porte-parole des agences africaines et des partenariats transatlantiques. »Pour sa part, le PDG d’Atlantic Council, Frederic Kempe, dira, en réaction à la nouvelle concernant Rama Yade, que son « expérience et ses antécédents extraordinaires font d’elle le choix idéal pour diriger les travaux du Centre pour l’Afrique afin de forger des partenariats transatlantiques plus solides en Afrique en ce moment charnière pour l’avenir du continent. »Par ailleurs, Atlantic Council a également annoncé, dans la foulée, que l’Ambassadeur J. Peter Pham, ancien directeur du Centre pour l’Afrique, reviendrait en tant que membre distingué. Il avait démissionné de ses fonctions de directeur du Centre pour l’Afrique en mars 2020 lorsqu’il a été nommé Envoyé spécial des États-Unis pour la région du Sahel en Afrique - un rôle qu’il a occupé jusqu’au mois de janvier dernier.Atlantic Council constitue un forum pour des leaders internationaux dans les domaines politiques, d’affaires et intellectuels.