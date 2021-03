Atlantic Council - Rama Yade : "J'ai hâte de travailler avec les décideurs américains mais également avec les Africains"

Elle succède à l'ancien Envoyé spécial au Sahel du Gouvernement américain, l'Ambassadeur J. Peter Pham qui revient en tant que « Distinguished Senior Fellow ». L'ancien ministre Rama Yade, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, va diriger le département chargé de promouvoir les relations entre les Etats-Unis et les pays africains.





Dans un communiqué de presse reçu à Seneweb, Atlantic Council se réjouit de la nomination de Rama Yade, nouvelle Directrice de son Africa Center où elle occupe, depuis 2019, la fonction de Senior Fellow.





« Citoyenne française née au Sénégal, Rama nous apporte une expérience impressionnante et de haut niveau de la scène internationale. Grâce à cette porte-parole de premier plan, Africa Center accroîtra sa visibilité pour mieux développer le partenariat transatlantique », annonce Atlantic Council dans le document.





Au sujet de l'ancienne Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et des Droits de l'Homme toujours, « sa profonde expérience et ses relations sur le continent seront très utiles à Africa Center. Les annonces d'aujourd'hui donnent un élan nouveau à Africa Center, qui, au cours de l'année 2020, avait reçu plus d'une douzaine de chefs d'État et de ministres africains. Il a également été le lieu privilégié d'un dialogue politique de haut-niveau, portant aussi bien sur les questions commerciales que sur l'impact du COVID-19 en passant par la politique soudanaise et la crise humanitaire en Éthiopie », souligne le texte.





A rappeler qu'en octobre dernier, Africa Center s'était distingué en co-organisant avec l'Agence américaine de Développement (US International Development Finance Corporation) l'un des évènements les plus marquants de ces dernières années, Investing in Africa's Future.





Selon Frederick Kempe, Président et CEO de Atlantic Council, « L'expérience et les réalisations extraordinaires de l'Ambassadrice Yade font d'elle le choix idéal pour diriger Africa Center en vue de renforcer les partenariats transatlantiques avec l'Afrique dans un moment charnière de l'histoire du continent ».





Mieux: « Sa connaissance approfondie des enjeux, ses relations en Afrique et en Europe, ainsi que sa passion communicative pour l'émancipation du continent, les opportunités économiques et la sécurité en Afrique sont inégalées. Les décideurs politiques du monde entier bénéficieront de ses idées novatrices et de sa perspective unique ».