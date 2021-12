Attaque au centre du Mali : Le président Assimi Goita décrète trois jours de deuil national

Le président de la transition, chef de l'État malien, Assimi Goita a décrété trois jours de deuil national sur l'étendue du territoire à la suite d'une attaque qui a coûté la vie à 31 personnes.





"Un Deuil national de trois (3) jours est déclaré sur toute l’étendue du territoire national en hommage aux victimes de l’attaque terroriste perpétrée entre Songho et Bandiagara", lit-on dans le communiqué signé par le président de transition.