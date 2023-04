Attaque de convoi de fonds déjouée à Johannesburg: 9 assaillants tués par la police

Afrique du SudNeuf voleurs présumés ont été tués jeudi à Johannesburg au cours d'une fusillade avec la police qui a déjoué une attaque contre un convoi de fonds, ont indiqué les autorités sud-africaines, confrontées à une hausse importante de la criminalité.



La police avait localisé l'équipe juste avant son passage à l'acte, à Sebokeng, un canton du sud de Johannesburg, alors que les suspects étaient déjà en route pour attaquer un véhicule de transport de fonds jeudi matin. "Une fusillade a ensuite eu lieu", a déclaré la porte-parole de la police, Athlenda Mathe, dans un communiqué: "au total, huit suspects ont été déclarés morts sur les lieux, tandis que le neuvième suspect est décédé à l'hôpital". Trois autres ont été blessés.



Le groupe était soupçonné d'être à l'origine d'une série de cambriolages dans la région de Johannesburg.



Six fusils, des explosifs "prêts à exploser" et quatre véhicules ont été saisis sur les lieux, a précisé la porte-parole de la police.