Attaque « terroriste » au Burkina Faso : Deux embuscades font 11 victimes

Embuscades meurtrières au Burkina Faso , 11morts

L’armée Burkinabè a, une fois de plus, été victime d’embuscades meurtrières, ce jeudi 5 Mai. Selon un communiqué de l’Etat-Major de l’Armée, 11 personnes ont été tuées lors d'attaques "terroristes" dans les régions du Nord et du Centre-Nord du pays. Il s’agit de sept (7) soldats et quatre (4) supplétifs de l’armée du Burkina Faso.





En effet, renseigne le document, une première embuscade a eu lieu près de la ville de Sollé, tuant « deux militaires et quatre VDP », des Volontaires pour la défense de la patrie (supplétifs de l’armée) , tandis qu’une seconde a pris à partie « des éléments de l’Unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale (USIGN) à Ouanobé », tuant cinq gendarmes, ajoute le texte.





Ces embuscades tendues par des « terroristes » ou les jihadistes, ont également fait neuf blessés, « évacués et pris en charge », révèle l’état-major du Burkina Faso.