Attaque meurtrière au Burkina : Un deuil national de 72 heures décrété

C'est la consternation au Burkina Faso où des individus armés ont décimé tout un village faisant au moins 100 morts. Le chef de l'Etat, Roch Kaboré s'est incliné devant la mémoire des victimes et a actionné les forces de défense et de sécurité afin de neutraliser cette bande armée.





"Dans la nuit du 04 au 05 juin, des individus armés ont attaqué le village de Solhan, dans la commune de Solhan, région du Sahel. Je m'incline devant la mémoire de la centaine de civils tués dans cette attaque barbare. J'adresse mes condoléances à l'ensemble des familles des victimes, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a-t-déclaré.