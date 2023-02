Attentat à la pudeur : Un DJ ivoirien embrasse une fillette lors d’une émission radio, la chaîne condamne l’acte et s’excuse

Un DJ ivoirien embrasse une fillette lors d’une émission radio

C’est un acte qui a provoqué un torrent de réactions sur les réseaux sociaux, la semaine dernière. L’artiste ivoirien Koffi Kouakou Élias, alias DJ Congélateur, a embrassé une fillette au cours d’une émission de la Webradio Life TV, retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Les faits se sont déroulés le 8 février dernier.





DJ Congélateur, invité de ladite émission, a profité d’une pause publicitaire pour embrasser la petite fille. Un écart de comportement capté par une des caméras de la radio. Le père de la fillette, l'un des chroniqueurs de l’émission, avait quitté le studio pour «se rafraîchir pendant ladite pause».





«La direction de Life Radio profondément indignée»





Le comportement du chansonnier baoulé a suscité condamnations et indignations sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont même questionné l’état mental de l’artiste. Dans un récent communiqué, Life Radio a condamné l’acte de DJ Congélateur, tout en présentant ses excuses au public ivoirien.





«La direction de Life Radio, profondément indignée, tient à condamner cette attitude inappropriée et répréhensible du dénommé DJ Congélateur et présente ses sincères excuses pour ce scandaleux incident qui a légitimement créé un profond malaise tant au sein de notre média qu’auprès de l’opinion publique», indique le communiqué.





«Douleur et malaise»





Life Radio promet de prendre les meilleures dispositions afin que de tels événements ne puissent plus se reproduire à l’avenir. Elle regrette que ces faits aient causé une «douleur et un malaise auprès du public et surtout auprès (du) chroniqueur et de sa famille».