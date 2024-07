Attribution des marchés publics au Mali : Comment Assimi Goita compte mettre fin aux rétrocommissions

Le président de la transition malienne Assimi Goita était à Sikasso, le samedi 22 juin dernier. Il a choisi le stade Babemba Traoré pour s’adresser aux habitants de la région, venus par milliers l’écouter. Dans son allocution, le putschiste a évoqué ses projets pour la digitalisation de l’administration malienne. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le colonel compte utiliser cet outil pour lutter contre la corruption, notamment dans le domaine des marchés publics.



« Certains ne vont pas aimer ce que je viens d’annoncer… »



« Quiconque voudra postuler à un marché ira en ligne et fera le versement électronique des dépenses y afférentes », a déclaré Assimi Goita. Cela permettra de lutter contre les rétrocommissions favorisées par les marchés gré à gré, estime le dirigeant malien.



Il reste persuadé que cette manière de procéder va faire grincer des dents dans le milieu des hommes d’affaires, mais l’Etat doit profiter de ces fonds qui échappent encore au trésor. « Certains ne vont pas aimer ce que je viens d’annoncer mais on ne va pas abandonner cette moralisation parce qu’ils vivent de ça alors que les caisses de l’Etat doivent jouir entièrement des ressources qui leur sont dédiées », a déclaré Assimi Goita selon Maliweb.



Digitaliser la délivrance des actes de naissance, casiers judiciaires et autres



Outre l’attribution des marchés publics, le président de la transition malienne compte digitaliser la délivrance des actes de naissance, des casiers judiciaires et autres documents utiles pour les citoyens maliens.