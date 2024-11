Au Botswana, cannabis thérapeutique et soleil pour relancer l'économie

Le Botswana entend diversifier son économie dépendante du diamant en se lançant sur le marché du cannabis thérapeutique et de l'énergie solaire, a annoncé mardi le président de ce petit pays d'Afrique australe, Duma Boko, lors de son premier discours à la nation.





Duma Boko a remporté une victoire spectaculaire aux élections générales du 30 octobre face au parti au pouvoir depuis 60 ans, sur fond d'inquiétudes concernant un ralentissement de l'économie. Les diamants, principale source de revenus du pays, sont de plus en plus concurrencés par les pierres de synthèse.





"La chute de plus de 60% des revenus liés au diamant au cours des dernières années est le signe évident que nous ne pouvons plus nous permettre de dépendre d'une seule matière première", a déclaré le président, qui a prêté serment le 8 novembre.





"Le Botswana enregistre plus de 3.200 heures de soleil par an et une moyenne de 21 mégajoules par m2, ce qui est l'une des plus élevées au monde", a-t-il dit. "L'énergie solaire a un grand potentiel".





Le pays veut aussi commencer à cultiver du cannabis à des fins thérapeutiques et du chanvre industriel pour se lancer sur le marché international en pleine croissance.





"Nous prévoyons d'augmenter considérablement notre PIB grâce au cannabis et aux produits liés au chanvre", a déclaré M. Boko, ajoutant: "Nous allons créer des emplois dans cette industrie".





Le président a par ailleurs dit vouloir créer de nouveaux emplois dans la construction et encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreunariat et l'innovation.





Le Botswana a en outre chargé Starlink, le fournisseur d'accès à internet par satellite du milliardaire américain Elon Musk, de développer le réseau internet sur l'ensemble du pays, a-t-il dit.





Starlink a l'intention d'investir dans des infrastructures qui pourraient contribuer à faire du Botswana un "hub" numérique pour la région, a-t-il ajouté.