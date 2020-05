Au Cameroun, les milliards distribués aux députés font polémique

Devant l'Assemblée nationale camerounaise, en mai 2013 (archives/illustration).

Il est des décisions dont on sait par avance – ou dont on devrait savoir – qu’elles vont faire polémique. Le 12 mai dernier, le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motaze, a autorisé le versement d’une prime de quatre milliards de F CFA (environ 6, 1 millions d’euros) aux 180 députés nouvellement élus à l’issue des législatives du mois de février. Dans le document, qui a depuis fuité, le ministre précise que ces primes doivent servir à l’achat de véhicules de fonction et d’équipements divers.Alors que le Cameroun enregistre une forte propagation du Covid-19 (175 morts et plus de 5300 cas au 27 mai) et que des voix se sont élevées pour dénoncer l’insuffisance de moyens, cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe.« L’État n’a pas assez d’argent pour acheter à nos soignants des gants et des masques en quantités suffisantes, mais où trouve-t-il quatre milliards de F CFA pour acheter des voitures aux députés ? » s’indigne un médecin résidant à Yaoundé.