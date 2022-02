Avion porté disparu aux Comores : Le Gouvernement de Transition en Exil de l’Union des Comores exprime sa compassion aux familles des passagers

Le Gouvernement de Transition en Exil de l’Union des Comores a réagi suite à la disparition, ce jour, d'un avion au large de l’île Comorienne Mohéli. Dans un communiqué reçu, il dit se joindre au peuple comorien " pour exprimer sa compassion aux familles des passagers du vol de la compagnie aérienne privée AB Aviation porté disparu".



L'avocat Saïd Larifou, dans ledit document, regrette que " Le pouvoir illégitime et illégal du colonel Azali Assoumani, informé immédiatement de cet accident aérien, n’à pas apporté l’attention appropriée, adéquate et digne d’un responsable d’un pays face à cet événement tragique qui endeuille les populations des Îles de l’archipel des Comores, poursuivant comme si rien n’était, les festivités programmées en l’honneur de Monsieur Macky Sall, Président du Sénégal et de l’Union Africaine en visite d’Etat aux Comores arrivé à Moroni ce jour à 11 h, soit trois quart d’heure avant l’accident".

Saïd Larifou charge ainsi le colonel Azali Assouman à qui il impute " les disparitions des hauts dignitaires des Comores, les assassinats politiques et les graves tragiques faits divers survenus aux Comores depuis son retour controversé au pouvoir le 26 mai 2019 et son maintien forcé au pouvoir après la fin de son mandat électif le 26 Mai 2021".