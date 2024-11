Baltasar Engonga inspire une soirée en Guinée : Les organisateurs arrêtés et jugés

En Guinée, un lounge a tenté de surfer sur l’affaire Baltasar Engonga en Guinée Équatoriale pour faire recette. Il a décidé d’organiser une soirée en hommage à "Bello", le 9 novembre dernier. Des affiches ont été publiées sur la page du lounge pour faire la promotion de l'événement.









L’un des prévenus reconnaît les faits





Informée, la brigade des mœurs n'a pas tardé à mettre la main sur les auteurs de l’initiative. Ils ont été inculpés pour « incitation de mineurs à la débauche ».





Lors du procès qui s’est tenu hier mardi 19 novembre, l’un des prévenus a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il dit avoir eu l’idée de la « Soirée Balthazar » pour faire recette. Son associé, qui n’est autre que le coaccusé, aurait approuvé l’idée, mais s'est finalement ravisé, lui demandant de supprimer l’affiche et d’annuler la soirée. Ce qu’il a fait.





De son côté, le coaccusé dit ne pas reconnaître les faits mis à sa charge. Il dit n’avoir jamais autorisé son ami à organiser une telle soirée. « J’ai constaté qu’il avait posté une affiche publicitaire sur la soirée gratuite dénommée Balthazar qui devait se tenir le samedi 9 novembre. C’est ainsi que je me suis rendu au lounge à Kipé pour lui dire de supprimer ce post et d’indiquer sur la page que la soirée est annulée parce que quand j’ai vu l’affiche, j’ai trouvé que les images étaient obscènes… Je n’étais pas au courant de l’organisation de ladite soirée Balthazar à notre lounge Diamond à Kipé. Notre lounge est interdit au moins de 18 ans, l’entrée est gratuite, mais la consommation est obligatoire », a-t-il déclaré selon les propos rapportés par Guinéematin.









Le tribunal, après les réquisitions du procureur et les plaidoiries des avocats, a décidé de les condamner à un an de prison avec sursis en plus d’une amende de 5 000 000 FG.





