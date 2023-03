Barkhane : Pour Choguel Maïga, la France pensait que le Mali allait la « supplier de rester »

Après la rupture de ses relations diplomatiques avec la France, le Mali s’est un peu plus rapproché de la Russie. En témoigne la visite à Bamako du ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov, début février. Il y a quelques jours, le Premier ministre malien Choguel Maïga a confié à Al Jazeera , que la Russie était un « partenaire » parmi tant d’autres. La France aussi était un partenaire du Mali, mais elle a choisi de partir. En effet, pour M Maïga, son pays n’a jamais refusé de coopérer avec Paris.











« Nous leur avons dit cette époque est révolue depuis longtemps »





Il n’a juste pas permis à l’hexagone de lui imposer sa volonté. «Nous n'avons pas abandonné la coopération avec la France. Disons que la France ou les dirigeants de la France sont ceux qui ont voulu imposer à notre pays ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait penser et ce qu'il fallait dire. Mais nous leur avons dit que cette époque est révolue depuis longtemps. Nous choisissons » a expliqué le Premier ministre Malien.









« C’était le choix de nos amis français »





Cette attitude de Bamako n’aurait pas plu à Paris qui a ainsi « décidé de se retirer des accords de coopération et de retirer » ses forces. « C’était le choix de nos amis français. Parce qu'il y a maintenant un gouvernement qu'ils n'aiment pas après la nomination d'un nouveau président et d'un premier ministre. Ils ont décidé de partir et nous avons dit : « C'est ton choix. » Je voulais corriger ce point – que ce sont eux qui voulaient partir, et ils pensaient que nous allions les supplier de rester », a déclaré Choguel Maïga .





Pour lui, le temps des chantages est terminé. Son pays veut désormais choisir des partenaires sur lesquels il peut compter sans que ceux-ci ne le fasse chanter.