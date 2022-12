Bénin : A la veille des législatives, le chef d’un parti d’opposition rejoint la mouvance présidentielle

Le chef de l'opposition rejoint le parti au Pouvoir, Irene Agossa

Les élections législatives au Bénin auront lieu le 08 janvier 2023. A quelques semaines du scrutin, le parti d’opposition Restaurer la Confiance (RLC) présidé par Iréné Agossa, invite ses structures de base et tous ses militants à battre campagne pour une formation politique de la mouvance. Il s’agit de l’Union Progressiste le Renouveau, un parti qui soutient les actions du président Patrice Talon. Pour « Restaurer la Confiance », l’enjeu majeur « de ces élections de transition parlementaire consistera à faire le choix entre les forces de mutation et celles conservatrices ».





« L’Up, le Renouveau serait le seul parti prêt à conduire la mutation politique »





Et dans ce contexte, le parti dit s’engager plus que jamais du côté de cette mutation politique qui s’annonce pour 2026 et qui doit être préparée à partir des élections législatives de 2023. Pour l’heure, le parti de la mouvance présidentielle, l’Up, le Renouveau « serait le seul parti politique prêt à conduire la mutation politique prochaine » selon la formation politique d’Iréné Agossa.





Elle estime que les forces de l’opposition autorisées à prendre part au scrutin du 08 janvier 2023, ont tourné le dos à cette dynamique « plus que nécessaire pour tourner définitivement la page des évènements politiques tristement célèbres de 2019, 2020, et 2021 ».





L’opposition « a opté pour une stratégie de division et de soustraction »





Des évènements qui ne sont rien d’autre que « la conséquence d’une irresponsabilité politique collective ». Iréné Agossa aurait souhaité que cette mutation se déroule au sein de l’opposition, mais ses camarades ont d’après lui, « opté pour une stratégie de division et de soustraction fondée sur le mépris, la vengeance et l’ultra-personnalisation du débat sur l’offre politique de l’opposition, ce qui les conduira à coup sûr à l’échec dans les urnes ». Le parti Restaurer la Confiance battra donc campagne pour l’Union Progressiste, le Renouveau, afin de lui assurer une « majorité absolue au parlement prochain ».