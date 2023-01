Bénin : Après les législatives, une bagarre éclate au siège d’un parti d’opposition

Au Bénin, les élections législatives du 08 janvier 2023, ont fait beaucoup de malheureux parmi les partis qui y ont participé. Sur 7 formations politiques, seulement 3 ont pu tirer leur épingle du jeu. Les autres en l’occurrence la FCBE, l’UDBN, Moele-Bénin et le Mouvement Populaire de Libération (MPL) n’ont récolté que de bien maigres suffrages. Le dernier parti cité ; le MPL a fini avant dernier avec seulement 31.638 voix rassemblées ce qui lui donnait 1,28% des suffrages. Après cet échec cuisant, le parti d’opposition est désormais en crise. En effet, une bagarre générale a éclaté au siège de la formation politique à Cotonou hier jeudi 19 janvier 2023.





Le président du parti au centre de la bagarre





Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit des personnes se battre avec des chaises. Le président du parti Expérience Tébé était au centre de cette bagarre. En réalité, M. Tébé est contesté. Certains membres du parti lui reprochent une gestion opaque des fonds devant servir à la participation du MPL aux dernières élections législatives. Ces dissidents étaient donc venus au siège de la formation politique hier jeudi 19 janvier pour le destituer. Selon les explications données par le patron de ce parti d’opposition, c’est dans la matinée qu’il a reçu une invitation pour une réunion du bureau politique. Mais plus de deux heures après, les initiateurs de cette réunion ne se sont plus manifestés. En descendant de son bureau à « 11H 39 » , il dit avoir vu « quelques camarades en train de lire une déclaration qu’ils filmaient à l’aide de téléphone portable ». Il décide alors de s’arrêter pour comprendre ce qu’il se passait mais sa présence en ces lieux n’était pas désirée.





Les deux camps s’accusent





Selon ses dires, des badauds du camp des dissidents l’ont agressé. « Je cherchais à comprendre. C’est là que deux badauds, les accompagnant, ont bondi sur moi pour me porter des coups avant de s’ébranler vers la sortie » a-t-il raconté. M. Tébé ne s’est pas laissé faire. Il s’est défendu.