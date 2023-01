Bénin: Des fidèles d’une secte dirigée par un « Dieu » autoproclamé rejoignent l'Eglise catholique

Une femme dénommée « Parfaite » a créé une secte à Banamè

C’est un phénomène de société au Bénin depuis 2011. Une femme dénommée « Parfaite » a créé une secte à Banamè (petit village près d’Abomey, ville du Sud du pays). Elle l’appelle la "Très sainte Eglise Catholique de Banamè". La jeune dame s’autoproclame « Dieu » et défie tout le monde, le président Patrice Talon et l’Eglise catholique romaine notamment. Des fidèles catholiques séduits par son discours, ses troublantes révélations et ses supposés miracles, rejoignent par milliers sa secte. La conférence épiscopale a dans le temps indiqué que l’Eglise de Banamè n’était rien d’autre qu’un groupe de prière schismatique interdit à tout catholique. Seulement, ce discours n’avait pas été entendu.





Au fil du temps, plusieurs fidèles de la secte ont commencé par retourner vers l’Eglise catholique. Dans le communiqué final de la 68ème session plénière ordinaire de la Conférence épiscopale, on apprend qu’un nombre important de ces "brebis égarés" sont de retour dans « la foi catholique ».





L’Eglise fait confiance à leur sincérité





« La conférence épiscopale du Bénin accueille avec joie le retour dans la foi catholique d’un nombre important d’ex-fidèles de la secte de Sovidji à Banamè. Pour marquer cet évènement et à la demande de ces derniers, une messe solennelle a été célébrée pour eux, le samedi 26 novembre 2022 sur le site du pèlerinage diocésain de Maria-Tokpa à Porto-Novo » indique le communiqué. Cette célébration a été précédée d’une formation catéchétique et d’une démarche pénitentielle selon les dispositions prévues par le Code du droit canonique. Les évêques du Bénin disent saluer le retour de ces fidèles et les rassurent de ce que l’Eglise fait confiance à leur sincérité. « Elle reste disposée à les accompagner sur le chemin de la foi authentique en Jésus-Christ, unique sauveur et rédempteur ». La cheffe de cette secte ne verra certainement pas d’un bon œil le départ de ses fidèles.





Une séance d’exorcisme qui a mal tourné





Il faudra s’attendre à une réaction de sa part dans les prochains jours. L’histoire de cette dame qui s’est autoproclamée "Dieu" est toute particulière. Tout a commencé en janvier 2009 quand sa tante l'a conduite chez un prêtre exorciste de la paroisse de Banamè. Le curé Mathias Vigan constate lors des prières que la jeune femme alors âgée de 19 ans se prend pour la Vierge Marie, l’Esprit Saint, Dieu, et dit vouloir s’appeler Parfaite.