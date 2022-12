Bénin : Le fils de l’ex-président Soglo raconte son assassinat manqué dans son livre « 17 mn pour vivre »

Le samedi 03 décembre 2022, Ganiou Soglo, fils de l’ancien président de la République Nicéphore Soglo a procédé au lancement de son ouvrage intitulé « 17 mn pour vivre ». La cérémonie s’est déroulée à l’hôtel Sofitel Arc de Triomphe à Paris, la capitale française.





Dans cette œuvre, l’auteur Ganiou Soglo raconte dans les détails de son assassinat manqué le 05 février 2021, et porte un regard sur les lois « bafouées » de son pays à commencer par celles de la constitution. En effet, c’est le 05 février 2021, à quelques mois des élections présidentielles que son véhicule a été attaqué par des individus non identifiés à Lanzron, une localité de la commune de Zè dans le département de l’Atlantique (Sud-Bénin).





« 17 mn pour vivre », le titre de l’ouvrage est en réalité, le temps qu’il a fallu à son chauffeur Pascal pour le transporter à Cotonou à la clinique Mahouna. L’homme avait été atteint par une balle.









Aux pages 22 et 23, de l’œuvre, il parle précisément de l’incident et du moment où il avait senti la balle s’introduire dans son corps. « Soudain, un bruit sourd se fit entendre comme un claquement ou un coup de fusil ; cela semblait provenir des portières arrière latérales de la Toyota. Elles explosèrent sur l’impact de je sais quoi. Je sentis subitement une brûlure me pénétrer dans le torse ; je portai alors ma main à la poitrine et sentis un filet de sang couler à travers mes doigts. Je laissais échapper un cri de douleur, ne sachant ce qui se passait réellement... Dans la panique et la confusion totale, Pascal eut un réflexe salvateur en accélérant l’espace d’une fraction de seconde pour nous extirper d’un piège tendu ou de ce qui s’apparentait à un guet-apens » a-t-il écrit.