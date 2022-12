Bénin: Le gouvernement annonce l’Assurance maladie obligatoire pour 2023

Le Bénin va rendre obligatoire l’Assurance maladie dès l’année prochaine. C’est le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji qui a donné l’information en fin de semaine dernière lors d’une rencontre avec la presse.







« Nous irons l’année prochaine à la mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire. Aujourd’hui, les pauvres extrêmes recensés, c’est autour de 3 millions de personnes. A l’heure où je parle, plus de 700.000 ont déjà eu leurs cartes d’identité biométriques, pour bénéficier de soins, dans nos centres de santé, dans 57 communes sur les 77, parce que la généralisation est en cours » a-t-il déclaré.





Pour lui, l’entrée en vigueur de l’assurance maladie obligatoire va profiter aussi bien aux Béninois travaillant dans le secteur public que dans le secteur privé. L’ancien journaliste estime qu’il s’agit d’une « action sociale de haute portée » parce qu’au Bénin et ailleurs, des personnes renoncent à aller se faire soigner à cause de « 1000 Fcfa, 2000 Fcfa, 5000 fcfa ».





Le travailleur « sera plus productif »





Désormais, ces personnes pourront accéder aux soins gratuitement ou paieront la moitié des frais. « Moralement déjà, le travailleur qui est apaisé et qui sait que en cas de sinistre, il a une réponse de la société pour l’accompagner, il sera plus productif » estime M. Houngbédji. Le panier de base de l’Assurance maladie comporte « les maladies les plus basiques que les populations sont amenées à faire de façon récurrente » indiquait le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin lors de son passage sur RFI en novembre 2021. Les Béninois qui ne sont pas en situation de pauvreté, doivent souscrire par eux-mêmes à l’assurance maladie.