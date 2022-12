Bénin : le Smig passe de 40.000 à 52.000 Fcfa, les salaires revalorisés

Au Bénin, le gouvernement a rencontré hier mardi 06 décembre les représentants des syndicats au palais de la présidence à Cotonou. C’est le président Patrice Talon qui a présidé cette séance. Le seul point abordé est la revalorisation des salaires.







Le comité mis en place pour étudier les modalités de revalorisation a pu présenter aux partenaires sociaux, les conclusions de ses travaux et ses propositions. On retient que la revalorisation des salaires des travailleurs au Bénin est actée, avec une augmentation de 3% du point d’indice de 3%. Tous les agents de l’Etat sont pris en compte de même que les retraités de l’Etat.

Des sursalaires différenciés

Selon le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 07 décembre 2022, le gouvernement a suivi une « logique de revalorisation alliant justice sociale et volonté de prendre en compte tous les travailleurs. Cela se traduit par un relèvement indiciaire uniforme pour tous et des sursalaires différenciés, privilégiant ainsi les plus modestes ». Il est à comprendre que les échelles d’augmentation sont élevées en début de carrière et suivent une logique dégressive vers le milieu et la fin de carrière. « Ainsi, le conducteur de véhicules administratifs qui commence sa carrière connaîtra une hausse de 66% de son salaire. Selon qu’il est en début, milieu ou fin de carrière, l’agent d’entretien des services de santé connaîtra une revalorisation allant de 56 à 32% du revenu actuel net, la sage-femme 51 à 29%, l’infirmier breveté 34 à 22%, le contrôleur d’action sanitaire 27 à 15%, l’inspecteur d’action sanitaire 22 à 11%, le technicien de laboratoire 28 à 16% et le médecin 11 à 10% selon qu’il est hospitalier ou non hospitalier » renseigne le compte rendu du conseil des ministres. Dans les mêmes conditions, l’instituteur adjoint aura une augmentation de 49 à 33%, l’instituteur 34 à 12%, l’élève instituteur 34 à 25%, le conseiller pédagogique 16 à 12% et l’inspecteur 12 à 10 %.

Les salaires les plus élevés connaîtront une augmentation de 12 à 3%

Quant aux professeurs adjoints ou certifiés des lycées et collèges, ils constateront respectivement une augmentation de 25 à 11% et de 22 à 10%. Le conseiller pédagogique du secondaire aura pour sa part 22 à 11% tandis que l’élève professeur certifié constatera un relèvement de 26 à 16%, l’élève professeur adjoint 29% et l’instituteur de l’enseignement technique 31%. Pour le fonctionnaire de police de 2ème et 1ère classes, la revalorisation va de 34 à 23 %, le sous-officier subalterne 23 à 16%, le sous-officier supérieur 18 à 12% et l’officier subalterne 21 à 10%.

Le militaire du rang, pour sa part, observera une augmentation de 46 à 22%, le sous-officier subalterne 23 à 16% et l’officier subalterne 21 à 10%. En ce qui concerne les salaires les plus élevés, toutes catégories confondues, ils connaîtront des augmentations de 12 à 3%. Cette mesure de revalorisation des salaires entre en vigueur dès le mois de décembre 2022. Elle représentera dès la première année d’application un effort financier de 60 milliards de fcfa sur la masse salariale. Notons par ailleurs que le Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) est passé de 40.000 Fcfa à 52.000 Fcfa. Cela entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.