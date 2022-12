Bénin: Les bons d’essence supprimés pour les ministres de Talon

Les bons d’essence supprimés pour les ministres de Talon

Au Bénin, des rumeurs ont circulé sur de supposés salaires mirobolants touchés par les ministres de Patrice Talon et autres avantages comme les bons d’essence. Pour le porte-parole du gouvernement qui se confiait récemment à la web-radio Crystal News, il n’en est rien. Les collaborateurs du chef de l’Etat doivent payer de leur poche l’essence dans leurs véhicules.





« Je viens du secteur des médias. Si je reçois quelqu’un d’entre vous (un journaliste) demain, je ne peux pas lui trouver 50.000 Fcfa de bons d’essence parce que je n’en ai pas. J’achète l’essence dans ma voiture avec mon salaire… Plus aucun ministre n’a de bons d’essence. Ça peut vous paraître bizarre, mais c’est la réalité. Nous vivons les mêmes choses que les citoyens ordinaires. Aucun de nous n’a de bons d’essence » a martelé Wilfried Léandre Houngbédji.





Pourquoi les ministres gagnent un peu plus





Il fait par ailleurs savoir que le décret qui régit le salaire des ministres date de 2006, année de la prise de pouvoir de l’ex-président Boni Yayi. « Le président Yayi Boni est arrivé en avril 2006 et je pense que en juillet 2006, ils ont actualisé le décret pour fixer les salaires des ministres. Ce décret, il n’a pas changé » a déclaré le porte-parole du gouvernement. Il reconnaît quand même que les salaires des ministres sous Talon ont connu une hausse. « Le président a dit : ce que les autres avaient comme primes diverses et qui faisait qu’à l’arrivée l’Etat dépensait beaucoup, je vais globaliser tout ça et je réduis, je fais une moyenne et je vous donne. (Ce qui fait que les) ministres gagnent un peu plus que ce que le décret a prévu » a expliqué Léandre Houngbédji. Pour lui, avant l’arrivée du chantre de la rupture au pouvoir, un conseiller technique à la communication avait une caisse noire de plusieurs millions.





Une caisse noire de 30 millions de Fcfa