Bénin : Mis en cause dans une affaire de marchés publics, le Dg de la société des infrastructures routière limogé

Le Dg de Sirat demis de ses fonctions au Benin

Au Bénin, le directeur général de la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT-SA) Serge Ahouandogbo a été déchargé de ses fonctions. C’était hier mercredi 30 novembre en conseil des ministres. Il a été procédé à la rupture pure et simple de son contrat de travail. Quatre de ses collaborateurs ont également été frappés par des sanctions administratives. Ils ont été révoqués ou licenciés selon qu’ils sont fonctionnaires ou contractuels de droit public de l’Etat. Le Directeur général de la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire et ses quatre collaborateurs sont mis en cause dans une affaire de passation de marchés publics.





Des irrégularités constatées





En effet, dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics, par appel d’offres en vue du déplacement du réseau de la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb), en lien avec le projet de construction de l’échangeur de Cotonou au carrefour Vêdoko, des irrégularités ont été relevées.