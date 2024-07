[Focus] Bénin-Niger: les dessous de la crise

La brouille diplomatique entre le Bénin et le Niger, amorcée avec le coup d'Etat à Niamey en juillet 2023, vire désormais au bras de fer avec pour principaux points de discorde deux sujets vitaux pour l'économie des deux Etats: l'ouverture de la frontière commune côté nigérien et le transport du pétrole nigérien vers la côte béninoise.





- Quel est le point de départ de la crise ?



Le coup d'Etat du 26 juillet 2023 au Niger, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum et a mis au pouvoir un régime militaire, a été le point de départ d'une crise régionale entre Niamey et ses voisins membres de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao).



La Cedeao a décidé de sanctions diplomatiques et économiques contre les nouvelles autorités nigériennes et le Bénin s'est d'emblée positionné comme partisan d'une ligne dure, notamment du fait des liens de proximité entre le président nigérien déchu et le président béninois, Patrice Talon, qui s'est "investi dans la crise nigérienne avec beaucoup de zèle", estime le politologue béninois Emmanuel Koukoubou, du groupe de réflexion Civic Academy for Africa's Future.





- Pourquoi une escalade ?



En février, la Cedeao a décidé la levée des sanctions, amorçant la voie d'une normalisation des échanges avec le nouveau régime de Niamey.



Cependant, le régime nigérien refuse de rouvrir sa frontière avec le Bénin, comme il l'a fait avec ses autres voisins, car il l'accuse d'abriter des "bases militaires françaises" dans le but de "déstabiliser" le Niger.



Le Bénin comme la France ont toujours réfuté ses accusations.



En rétorsion, le Bénin a suspendu son autorisation de charger le pétrole nigérien dans son port de Sèmè-Kpodji, contrairement à l'accord signé en 2019 entre les deux Etats et Wapco, la société chinoise qui gère l'oléoduc géant qui relie les champs pétroliers d'Agadem, dans le nord-est nigérien, au port béninois.



La crise a connu un pic mi-juin lorsque la justice béninoise a condamné trois Nigériens à 18 mois de prison avec sursis pour leur présence au port béninois de Sèmè-Kpodji, alors que Niamey affirme qu'il s'agissait d'employés de Wapco au Niger et donc que leur présence était légitime.





- Quelles sont les conséquences de la crise ?



Au niveau économique, les conséquences de cette brouille se font durement sentir.



Les populations frontalières ne peuvent plus ni commercer librement ni se fournir en certaines denrées, notamment en céréales.



"Vouloir séparer ces peuples par une crise sociale et économique inutile est très dommageable pour les deux pays" alors "qu'aucun des deux pays ne peut se passer de l'autre", estime Ali Idrissa, secrétaire exécutif du Rotab, un collectif d'ONG nigériennes.



Le port de Cotonou, qui constituait la principale voie d'importation et d'exportation pour le Niger enclavé, tourne au ralenti: les acteurs économiques en pâtissent tout comme l'Etat béninois qui a vu chuter la perception des droits de douane.



Niamey, qui doit trouver d'autres débouchés pour s'approvisionner, se tourne vers Lomé, mais la route est plus longue et plus risquée puisque les marchandises doivent passer par le Burkina Faso avant d'arriver au Togo, ce qui pose problème pour leur conservation.