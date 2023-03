Bénin : un démenti de l’ex-président Soglo suscite des interrogations





La page Facebook officielle de Nicéphore Soglo est-elle manipulée ? C’est la question qu’on pourrait se poser depuis le démenti formulé par l’ancien président dans un récent communiqué. En effet, Nicéphore Dieudonné Soglo dit ne pas être l’auteur du message posté sur sa page Facebook le weekend dernier et dans lequel on évoquait ses difficultés à arranger un rendez-vous avec le président Patrice Talon.









« Aucun document ne sort de mon bureau sans porter ma marque personnelle »





« Il circule depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux et dans certains quotidiens, une déclaration faisant état de mes déconvenues dans un rendez-vous avec le chef de l’État. Cela ne donne pas une bonne image de notre démocratie. Depuis l’ENA, l’inspection des finances, la Banque mondiale, l’Université de Harvard ou la Sorbonne, aucun document ne sort de mon bureau sans porter ma marque personnelle », a écrit l’ancien président béninois. Notons que tous les sites d’informations béninois ont repris le message publié sur sa page Facebook samedi dernier.













Dans ce post qui lui est attribué, Nicéphore Soglo dénonçait les conditions de détention des opposants Madougou et Aivo de même que ses difficultés à décrocher un rendez-vous avec le chef de l’État pour en discuter. « J’ai formulé une demande d’audience et tenté à maintes reprises de le joindre par téléphone. En vain. Je me suis heurté à ce que l’on peut estimer être un manque de considération. Face à cette situation, j’ai décidé de me rendre directement à la présidence, car cela dépasse les limites de l’acceptable », indiquait le message dont il conteste la paternité.









« La scène de tous les coups fourrés »





Au vu de son démenti, doit-on encore se fier à sa page Facebook ? Est-elle manipulée ? En tout cas, il y a une chose que l’ancien président ne nie pas dans son communiqué. C’est la situation des opposants politiques dans le pays. Pour lui, la « liste des opprimés est longue (le Bénin) est devenu un bagne et la scène de tous les coups fourrés ».