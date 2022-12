Bénin : Un journaliste en garde à vue après une enquête sur des « exécutions sommaires »

Virgile Ahouansè, Journaliste au Benin

Au Bénin, le journaliste Virgile Ahouansè n’est plus libre de ses mouvements depuis le mardi 20 décembre 2022. Il a été placé en garde à vue après son audition par la brigade criminelle de Sèmè-Podji (une commune voisine de Cotonou). Selon la web-radio Crystal News dont il est le directeur de l’information, c’est le lundi 21 décembre que M. Ahouansè a reçu un appel lui demandant de se présenter dans les locaux de la brigade en question. On lui reproche d’avoir réalisé une enquête sur une situation qui s’est produite à l’Ecole primaire publique de Dowa à Porto-Novo. Il s’agit de présumées "exécutions sommaires par la police républicaine".





On dit « qu’il doit répondre devant la loi »





Les agents de la brigade criminelle ont estimé que ces informations étaient fausses. « Il a prouvé que ce sont des informations » vues et relayées par les « témoins qui étaient sur place ». Malgré cela on lui dit non qu’il s’agit de fausses informations et qu’il doit répondre devant la loi » a déclaré l’un de ses avocats Me Barnabé Gbago.





L’homme en toge estime que le journaliste n’est pas la toute première personne à révéler ces faits. « La commission béninoise des droits de l’homme, le journal La Flamme (média du parti communiste du Bénin), l’organisation de défense des droits de l’homme, tous ces organismes ont dénoncé ce que lui-même a dénoncé. Et pourtant, tous les autres sont en liberté, mais Virgile a été mis en garde à vie » a critiqué l’avocat.