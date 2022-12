Bénin : Un pasteur écope de 20 ans de prison pour viols et abus de confiance

Il est en prison depuis 2020 et va devoir y retourner pour 18 ans encore. En effet, un pasteur a été condamné à 20 ans de prison par le tribunal d’Abomey-Calavi (commune du Sud-Bénin) mardi dernier.







L’homme de Dieu a été reconnu coupable de viols sur plusieurs femmes, en l’occurrence ses fidèles. Le prévenu n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a plaidé non coupable à la barre. Le parquet a requis contre lui 15 ans de prison pour « pénétration sexuelle sans le consentement éclairé des victimes » et « abus de confiance ». En effet, l’homme de Dieu a également reçu de l’argent de plusieurs personnes pour leur acheter des parcelles, mais il n'a jamais fait les opérations.





Le juge a eu la main lourde





Le juge n’a pas suivi les réquisitoires du procureur. Il a préféré alourdir la peine. 20 ans de prison donc pour ce pasteur, qui devra aussi s’acquitter d’une amende de 25 millions de Fcfa. Angéla Kpeidja, une journaliste qui milite contre les violences faites aux femmes a réagi sur les réseaux sociaux, à l’annonce de ce verdict. « La nouvelle me donne des frissons. Je me réjouis en fait de constater que je n’hallucinais pas en mettant des coups de seringue à ces organisations religieuses. Surtout quand elles se sont levées pour s’insurger contre le droit à l’avortement. Par expérience, les ténors de ces organisations sont les plus grands demandeurs… » a-t-elle écrit, dans un style provocateur. Elle trouve que les crimes commis par les religieux ne sont pas souvent punis. « Les victimes sont laissées seules dans la douleur de l’irréparable et dans la souffrance du silence ».