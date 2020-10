Bilan des dernières 24 heures en Guinée : Plus de 10 morts à Conakry et à l’intérieur du pays

Plusieurs jeunes manifestants ont été tués à Conakry et à l’intérieur du pays ce jeudi 22 octobre 2020 au lendemain d’une journée sanglante..Au moins 10 morts ont été enregistrés à travers le pays, selon des témoignages recueillis des confrères basés dans tout le pays. .A Conakry , au moins 6 jeunes ont été tués dans la journée de ce jeudi 22 octobre 2020 dans les quartiers de Koloma, Bambeto, Sonfonia, Wanidara, et Kobaya dans les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. .Certaines villes de l’intérieur du pays n’ont pas été épargnées. C’est le cas à Télimelé où on a enregistré deux cas de morts, à Mamou un jeune a été aussi tué par balle et à Labé.A Pita, le coordinateur local du FNDC a été mortellement touché par une balle.