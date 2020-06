Biologiste arrêtée en Mauritanie : Les autorités "gonflent le bilan des tests Covid pour bénéficier de l'aide internationale"

Douter des chiffres officiels sur la Covid-19 peut valoir une arrestation et un séjour en prison. L'apprendra à ses dépens, la biologiste Salma Mint Tolba, arrêtée le 2 juin en Mauritanie suite à un commentaire audio émis et diffusé sur le réseau social WhatsApp.





Dans cet enregistrement, informe Financial Afrik, la jeune scientifique dit douter ouvertement des chiffres officiels de la Covid-19 et, entre plusieurs critiques du dispositif de riposte mis en place, estime que le bilan des tests PCR est gonflé pour atteindre 1 500 cas positifs et permettre au pays de bénéficier de l'aide internationale.





Le journal souligne que cette affaire est également à l'origine de nouvelles arrestations : "à la suite de laborantine (qui serait revenue sur ses propos en niant être l'auteur de l'audio), un célèbre activiste, Mohamed Abdellahi Ould Bounena, a été interpellé le 3 juin portant à quatre le nombre d'interpellations depuis le 2 juin.





Dans un communiqué, le gouvernement avait déclaré que les ministères de l'Intérieur et de la Santé allaient ouvrir une enquête et que l'auteur des vocaux sera sanctionné selon les lois en vigueur, indique la même source.





Financial Afrik rappelle qu'au 3 juin, la Mauritanie comptait 745 cas de Covid-19 dont 57 guérisons et 34 décès, depuis le 13 mars. Pour la seule journée du mercredi, les autorités sanitaires ont effectué 287 tests de dépistage dont 77 sont revenus positifs.