Blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest : Le Giaba préoccupé par le risque de perdre le Mali, le Burkina Faso et le Niger

Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba) est préoccupé par le risque de perdre trois de ses membres.





Lors de l'ouverture de la 41ème Réunion plénière de sa commission technique, Edwin W. HARRIS Jr., le Directeur général du Giaba a invité les dirigeants de ces trois pays à reconsidérer leur décision dans l’intérêt de la paix et de la sécurité.





"Le Giaba est préoccupé par le risque de perdre trois de ses membres, la République du Mali, la République du Burkina Faso et la République du Niger, en raison de leurs retraits volontaires de la Cedeao. En l’état, l’horloge tourne vers janvier 2024, et c’est dans ce sens que nous plaidons auprès des dirigeants de ces trois pays pour qu’ils reconsidèrent leur décision dans l’intérêt de la paix et de la sécurité régionales. Ensemble, nous sommes plus forts, ensemble nous pouvons bâtir notre région et ensemble nous pouvons la rendre prospère et sûre", a plaidé Edwin W. Harris.