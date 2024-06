BOAD : une Sénégalaise aux commandes de la communication

La Sénégalaise Ndèye Bineta Delphine Ndiaye est la nouvelle directrice de la communication et des relations publiques de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD). Elle remplace à ce poste Serge André-Philippe Bouah, devenu directeur des relations institutionnelles de la Banque. «Elle pilotera toutes les activités visant à définir les politiques et procédures de communication, de marketing et de relations publiques», souligne Libération, qui donne l’information.



Ndèye Bineta Delphine Ndiaye était jusqu’à sa nomination directrice de la communication d’Orabank. Elle occupait ce poste depuis 14 ans. La Sénégalaise a déclaré se réjouir «de rejoindre [la] prestigieuse institution communautaire de financement du développement dans les pays de l’UEMOA au moment où elle entame un nouveau cycle de cinquante ans». «Il s’agit pour moi d’un magnifique challenge, mais aussi, et surtout, d’une opportunité de prendre part, aux côtés de mes équipes, à une passionnante mission reposant sur le dévouement au bien-être des populations de l’Union», a-t-elle complété dans un message repris par Libération.



Le président de la BOAD, Serge Ekue, s’est dit «particulièrement satisfait de voir madame Ndiaye rejoindre les rangs du personnel de la Banque». Car, d’une part, a-t-il confessé, il «attache un grand prix à la question du genre» et, d’autre part, a-t-il insisté, la «parfaite connaissance de la communication d’entreprise [de sa nouvelle recrue] et son expérience en matière de questions liées à la conduite du changement sont totalement en phase avec [leur] dynamique d’amélioration continue».