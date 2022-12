Braquage d’un taxi en Guinée : Plus de 40 millions de francs guinéens emportés

En Guinée, un taxi qui se rendait à Labé dans le nord du pays, a été attaqué par des malfaiteurs dans la nuit du lundi 05 décembre 2022. Ils ont réussi à immobiliser la voiture avant de l’entrainer dans la brousse. Tous les passagers ont été dépouillés de leurs biens. Plus de 40 millions de francs guinéens (près de 3 millions FCFA) ont été emportés par ces sans foi ni loi. Une femme, était particulièrement visée puisqu’ils lui ont arraché 35 millions de francs guinéens.







« Il y a d’abord une femme à qui ils ont arraché un montant de 35.000 000 GNF et c’est le plus grand montant » a déclaré le secrétaire général du syndicat du transport et mécanique générale Tanou Nadhel Diallo. Les bandits auraient demandé à la dame de leur donner l’argent qu’elle détenait et elle a obéi.





Ils passent la journée dans les gares pour se renseigner sur les passagers





Selon Tanou Nadhel Diallo, l’argent devait servir à construire une maison à Labé. Les autres passagers ont aussi perdu plusieurs millions et des téléphones Android. « Ils ont fouillé et ont arraché l’argent des passagers. Mamadou Baldé a perdu 300.000 GNF ; Djenabou Sidibé un téléphone et 120.000 GNF ; Aboubacar Diallo, deux téléphones dont un Android et une somme de 1 800 000 GNF plus un sac contenant des habits, Mamadou Madani Diallo 1850 000 GNF plus deux téléphones dont un Samsung. Moussa Demba, chauffeur, 1650 000 GNF plus un téléphone techno » a détaillé le commandant de région de la gendarmerie de Labé, le Colonel Saibou Boiro. En effet, quand les infortunés sont arrivés à destination, ils se sont rendus chez le gouverneur et à la gendarmerie régionale pour faire leurs différentes dépositions.





Le Colonel Boiro, pense qu’il faut sensibiliser les syndicats des transporteurs et les chauffeurs parce que la plupart des bandits passent la journée dans les gares routières pour recueillir des informations sur les passagers. Pour lui, ces sans foi ni loi ne filent jamais un véhicule avec des passagers sans-le-sou.