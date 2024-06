Brouille entre le Niger et le Bénin : Le général Tiani reçoit les anciens présidents béninois Soglo et Yayi

Au Niger, le président Abdourahmane Tiani a reçu hier mardi 25 juin, les anciens présidents du Bénin Nicéphore Soglo et Boni Yayi en mission de médiation dans le pays. C’était en présence du Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine et du ministre de l’intérieur Mohamed Toumba.



La junte a fermé le robinet du pipeline début juin



Les discussions ont essentiellement porté sur le différend qui oppose le Niger et le Bénin au sujet du chargement des bateaux devant transporter le pétrole brut nigérien vers le marché international. Les deux anciens présidents n’ont fait aucune déclaration au sortir de leur rencontre avec l’homme fort de Niamey.



Inutile de rappeler que la junte a fermé le robinet du pipeline début juin après l’arrestation de 5 de ses ressortissants sur la plateforme pétrolière de Sèmè Podji (ville voisine de Cotonou). Selon Niamey, ces personnes interpellées étaient des inspecteurs pétroliers envoyés au Bénin pour assister au chargement du tanker devant transporter l'or noir nigérien vers le marché international.



Cotonou leur reproche de s’être introduits frauduleusement sur la plateforme pétrolière de Sèmè avec de "faux badges". Trois d’entre eux ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis pour « usurpation de titre et usage de données informatiques falsifiées ».



Patrice Talon a depuis fait machine arrière



Avant cet incident, le président béninois Patrice Talon avait interdit l’accès des navires aux eaux territoriales du Bénin pour charger le pétrole brut nigérien. Il estimait que le Niger ne pouvait pas interdire les échanges avec le Bénin en fermant ses frontières, et espérer que des bateaux viennent accoster dans les eaux béninoises.



L'ex-magnat du coton a depuis, fait machine arrière, sans pour autant obtenir des autorités nigériennes, l’ouverture de leurs frontières.



Des bases militaires seraient sur le territoire béninois



La junte au pouvoir à Niamey justifie sa position par la présence « de bases (militaires) sur le territoire béninois, où on entraîne des terroristes avec pour objectif de venir déstabiliser » le Niger.



Autant dire que la médiation entamée par les anciens présidents béninois est complexe.