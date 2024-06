Burkina : Assimi Goita applaudi par la foule à son arrivée à Ouagadougou

Comme annoncé, le Président de la Transition malienne, le Colonel Assimi Goita est arrivé à Ouagadougou ce mardi 25 juin, en fin de matinée. Il a été accueilli par son homologue burkinabé, Ibrahim Traoré à l’aéroport. Après les salutations d’usage et l’exécution des hymnes, les deux hommes d’État ont eu un bref échange au salon d’honneur de l’aéroport, avant de prendre la direction du Palais présidentiel. Des chants mandingues entendus Sur le chemin, ils ont été acclamés par une foule en joie, qui fredonnait des chants mandingues. « Nous avons déjà vaincu nos ennemis. Il nous reste à nous mettre franchement ensemble sur la voie tracée par les trois Présidents de l’Alliance des États du Sahel (AES). Tous les patriotes , les panafricains doivent accompagner cette démarche, car c’est la voie du salut…Nous devons montrer aux grands leaders de l’AES que nous sommes mobilisés derrière eux », a déclaré, sur Burkina24, un citoyen burkinabè présent dans la foule. Une séance de travail au Palais présidentiel Au Palais présidentiel, le Président malien Assimi Goita et sa délégation auront une séance de travail avec la partie burkinabé. Il est aussi prévu que l’homme fort de Bamako rencontre ses compatriotes maliens au Burkina. Rappelons que la visite d’amitié et de travail du Président Goïta à Ouagadougou, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays dans les secteurs économique, sécuritaire et diplomatique.