Burkina Faso : 56 terroristes neutralisés lors d’une opération conjointe

Des terroristes neutralisés au Burkina Faso

La lutte contre le terrorisme se poursuit dans la région du sahel. Dans un communiqué publié ce 19 juillet, l’armée burkinabè renseigne avoir neutralisé 56 terroristes entre le 26 juin et le 10 juillet dernier. Dans une opération en collaboration avec leurs homologues nigériens, les forces armées du Burkina Faso ont effectué un assaut sur une base terroriste non loin de Seytenga (Sahel burkinabè) permettant ainsi de neutraliser 15 terroristes.





Deux offensives s’en sont suivies et ont permis de mettre hors d’état de nuire 19 terroristes à Solhan et 22 autres aux alentours de Sebba. Cependant, cette opération a occasionné les blessures de 4 soldats. « Grâce aux actions offensives et au renforcement du dispositif sécuritaire, la vie a repris à Solhan et on assiste à un retour progressif des populations », précise le communiqué.