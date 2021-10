Burkina Faso : Décès de la journaliste nigérienne Bouli Adamou Idé

Elle était juste partie au Burkina Faso pour participer à un atelier de formation. Malheureusement, la journaliste nigérienne, du groupe de presse Bonferey, est décédée dans la capitale Burkinabé des suites d’une courte maladie. «Nous avons la profonde douleur d’annoncer le décès de la journaliste nigérienne Bouli Adamou Idé, le mercredi 27 octobre 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso », a fait savoir la CENOZO, ce jeudi 28 octobre, dans un communiqué reçu. Elle souligne que Bouli Adamou Idé était venue à Ouagadougou le dimanche 24 octobre 2021 pour participer à un atelier de formation sur la sécurité du journaliste d’investigation, organisé par la CENOZO. Mais malheureusement, elle n’aura assisté à aucune session de l’atelier de ladite formation.





En effet, prise de malaises dans la matinée du lundi 25 octobre 2021, avant le démarrage de l’atelier, elle s’était rendue à l’hôpital pour se faire soigner. Elle a été hospitalisée jusque dans la soirée du mardi 26 octobre où elle a été autorisée à rentrer à l’hôtel. « Dans la matinée du mercredi 27 octobre, son état de santé s’est à nouveau dégradé et elle a été conduite d’urgence à l’hôpital où elle a subi des examens approfondis qui n’ont révélé aucune anomalie grave. De nouveau hospitalisée et placée sous surveillance, en attendant d’autres examens, Bouli Adamou Idé a rendu l’âme aux environs de 17 heures GMT », informe la structure. Qui renseigne que suite à cette nouvelle affligeante, la CENOZO suspend toutes les activités de l’atelier de formation.