Burkina Faso : Des changements à la tête des forces armées

Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a procédé, mercredi 6 octobre, à de nouvelles nominations au niveau des forces armées et de la gendarmerie. Désormais, c’est le général Gilbert Ouédraogo qui prend les commandes. Il remplace à la tête des forces armées le général Moïse Miningou. À la gendarmerie nationale, c’est le colonel-major Omer Bambara qui prend les rênes de l’état-major.



Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani



À 59 ans, le général Gilbert Ouédraogo, diplômé de l’école militaire de Saint-Cyr en France, et de l’école de guerre du Cameroun, a été commandant de compagnie au centre national d’entraînement commando et chef de corps du cinquième régiment d’infanterie commando à Gaoua, entre autres. Il remplace le général Moïse Miningou dont il était l’adjoint depuis trois ans.



À peine nommé à la tête de l’état-major général des armées, le colonel Major Gilbert Ouédraogo est promu au grade de général de brigade. Il est secondé par le colonel-major Vinta Somé. Au niveau de l’armée de l’Air, c’est le colonel Souleymane Ouedraogo qui prend les commandes.