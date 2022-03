Burkina Faso: Dr Albert Ouédraogo nommé Premier ministre

Le Burkina Faso a un nouveau chef de gouvernement. Les nouvelles autorités ont nommé un nouveau Premier ministre. Il s’agit du Docteur Albert Ouédraogo.





Economiste, spécialiste en développement des entreprises et en management, il est né le 06 Avril 1969 à Dori, dans la province du Séno.





Dans un document parcouru par Seneweb, il est indiqué que le nouveau Premier ministre, marié et père de deux (2) enfants, est titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion. «Il dispose d’une solide expérience dans le domaine du management des administrations publiques, des projets de développement ainsi que des entreprises privées. Il a conduit plusieurs missions d’études sur le développement du secteur privé, sur la faisabilité économique et financière de création d’entreprises et d’organisation, sur l’élaboration de plans stratégiques de même que des missions d’audits organisationnels et d’élaboration de manuels de procédures », lit-on.





Le Dr Albert Ouédraogo a enseigné pendant plusieurs années dans les universités publiques et privées du Burkina Faso.





Le 8 décembre dernier, l’ancien Premier ministre burkinabè, Christian Joseph Dabiré avait démissionné de son poste entraînant le départ de l’ensemble de ses collègues du gouvernement.