Burkina Faso : gel des avoirs de l’ex-président Damiba et de 112 autres personnes pour faits de terrorisme

Le gouvernement burkinabè a annoncé ce 21 novembre 2024, le gel des avoirs de l’ancien président de la Transition, Paul Henri Sandaogo Damiba, ainsi que de 112 autres personnes, pour leur implication présumée dans des faits de terrorisme. Cette décision, prise par arrêté signé du ministre de l’Économie, Dr Aboubakar Nacanabo, reflète une intensification des mesures contre les réseaux soupçonnés de soutenir ou de financer des actes terroristes.

Selon l’arrêté, cette mesure concerne des figures de premier plan, notamment :

Paul Henri Sandaogo Damiba , ancien président de la Transition ;

Les anciens ministres des Affaires étrangères Djibril Bassolé et Alpha Barry ;

Les journalistes Newton Ahmed Barry et Abdoulaye Barry.

Le gel s’applique aux biens et ressources économiques de 114 individus et 2 entités morales, pour une durée initiale de six mois, renouvelable.

Ces personnes sont accusées de participation ou de financement d’actes terroristes, selon les précisions du document officiel. Parmi les cibles figurent également :

Des officiers militaires, dont certains sont liés aux opérations de sécurité ;

Des cultivateurs et des commerçants de bétail, soupçonnés d’entretenir des réseaux logistiques en lien avec des groupes armés.

Cette décision s’inscrit dans une démarche plus large du gouvernement visant à lutter contre le terrorisme, non seulement sur le terrain, mais aussi en coupant les sources de financement et les soutiens internes. Elle envoie un signal fort quant à la volonté des autorités de sanctionner toutes formes de complicité, indépendamment du statut ou de l’influence des individus impliqués. Alors que le Burkina Faso continue de faire face à une crise sécuritaire majeure, le gel des avoirs constitue une arme économique destinée à freiner les capacités opérationnelles des groupes armés. Toutefois, cette mesure pourrait également susciter des réactions politiques et juridiques, certains des individus visés étant des figures publiques ayant joué un rôle clé dans la transition politique du pays.