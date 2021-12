Burkina Faso : l’ONU veut voir «les auteurs» d’atteintes aux droits de l’homme «traduits en justice»

Michelle Bachelet est en visite au Sahel. La Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a achevé, mercredi 1er décembre, un séjour au Burkina Faso, avant de s’envoler pour le Niger, annonçant l’ouverture d’un bureau de l’agence onusienne à Ouagadougou pour y suivre la situation des droits humains. Et cela, alors que le pays fait face à une recrudescence de l’insécurité due aux groupes armés liés au terrorisme.



C’est la toute première visite d’un Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme au Burkina Faso. Au terme de son séjour de quatre jours, Michelle Bachelet a officialisé l’installation d’un bureau avec un mandat complet dans le pays. Cela dans une période inédite de violation des droits humains, notamment liée à la présence des groupes liés aux terroristes d’Al-Qaïda et de l’État Islamique, ainsi que deux semaines après l’attaque contre des gendarmes et civils à Inata ayant provoqué 53 morts.





Les allégations d'exécutions sommaires



Durant sa visite, la diplomate chilienne a rencontré à Ouagadougou le président Roch Marc Christian Kaboré, des membres du gouvernement ainsi que de la société civile. Elle s’est ensuite rendue à Dori, dans le nord-est du pays, pour s’entretenir avec les autorités locales et des personnes déplacées et réfugiées.



La Haut-Commissaire n’a pas manqué de relever les allégations d’exécutions sommaires, de disparition et de violences sexuelles, perpétrées par les groupes armés, mais également par les forces de défense et de sécurité burkinabé.



Sur ces dernières accusations, Michelle Bachelet affirme avoir souligné avec le chef de l’État la nécessité de « traduire en justice » tous les auteurs présumés de « ces violations des droits de l’homme », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. Car l’insécurité grandissante pourrait conduire le pays dans un cycle de violences, de crises humanitaires et de déstabilisation.