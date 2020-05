Burkina Faso: la statue corrigée de Thomas Sankara dévoilée à Ougadougou

Une première version de cette statue avait t'été dévoilée l'an dernier, en mars 2019. Mais beaucoup estimaient qu'elle ne ressemblaient pas au père de la révolution burkinabè. Le comité internationale MémorialThomas Sankara avait donc dû la ramener en atelier.





Il y a un an, c’était en mars 2019, le comité international Mémorial Thomas Sankara avait dévoilé une première statue géante du père de la révolution burkinabè sur le site même où il a été assassiné le 15 octobre 1987. Face aux critiques sur la qualité de la statue, qui ne ressemblait pas au capitaine Thomas Sankara, les initiateurs du projet ont dû ramener la statue en atelier et la nouvelle copie a été dévoilée de dimanche 17 mai aux populations. La nouvelle statue a des traits de ressemblance, mais elle reste perfectible.





Comme Mousbila Sankara, ambassadeur en Lybie sous la révolution, de nombreux Burkinabè avaient rejeté la première statue du capitaine Thomas Sankara, il y a un an. Mais aujourd’hui les avis sont modérés : « La ressemblance y est, cela ne pourra jamais être la personne en question, on peut s’en contenter », confie un des présents. « Cette statue par rapport à celle qui était là avant, nous pensons que celle-là correspond très exactement », ajoute un autre.





Pour le sculpteur Jean-Luc Bambara, c’est le manque de temps et la technique utilisée qui avaient rendu difficile son travail : « Ce qui n’a pas marché la première fois c’est le délai. Ensuite, il y a eu les conditions climatiques. Et la cire perdue est une matière qui fond dans une ambiance un peu chaude. Alors 45 degrés ça fond, si bien qu’au coulage quelques parties de la ceinture nt dû tourner ».









Six ministres de la République étaient présents à la cérémonie pour apporter leur soutien au comité international du Mémorial Thomas Sankara. « Cela va être difficile de dire que l’on peut reproduire Thomas Sankara à 100%, mais ce qui est là représente Thomas Sankara et c’est cela l’essentiel. Le gouvernement est fortement mobilisé derrière ce projet afin que l’on arrive à un mémorial digne de ce nom », a déclaré à RFI Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.





Le comité international pour le Mémorial assure que d’autres statues du capitaine Thomas Sankara seront réalisées au fur et à mesure sur le site qui s’étend sur 14 hectares.