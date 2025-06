Burkina Faso : «C’est tolérance zéro pour les enseignants qui ne font pas leur travail », avertit le ministre de l’Enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a présidé ce lundi 9 juin 2025, la cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales à l’Université Norbert Zongo de Koudougou.



Il a déploré la persistance de retards académiques à l’UNZ et exhorté chaque acteur de l’administration aux responsables pédagogiques à assumer pleinement ses responsabilités.



Le ministre a insisté sur le respect des procédures, notamment la déclaration obligatoire des missions extérieures des enseignants via une fiche dédiée, afin d’éviter tout impact négatif sur le calendrier académique.



Le ministre a annoncé des mesures strictes à l’encontre des enseignants qui s’absentent sans justification. Désormais, tout départ en mission extérieure devra être accompagné d’une fiche précisant que cette absence ne compromet pas la progression académique des étudiants.



Il a également annoncé la mise en place imminente d’un numéro vert, prévu dans deux semaines, pour permettre de dénoncer tout enseignant ou membre de l’administration ne remplissant pas ses obligations.

« C’est tolérance zéro pour les enseignants qui ne font pas leur travail, c’est tolérance zéro également pour l’administration qui ne fait pas son travail », a-t-il prévenu.