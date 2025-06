Burkina Faso : Le capitaine Traoré dénonce des pressions pour diviser l’Alliance des États du Sahel

Lors de la cérémonie de montée des couleurs du lundi 9 juin 2025, le président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, a mis en garde contre les manœuvres d’influence des « impérialistes » visant à fragiliser l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger.





« Nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes pour amener un des trois à trahir les autres… ». a-t-il révélé, déplorant les pressions étrangères qui entravent l’unité africaine. Pour lui, il est essentiel de rester solidaires : « C’est ensemble que nous trouverons la solution. »





Malgré les difficultés, il s’est félicité des progrès de l’AES et a réaffirmé sa détermination : «On va nous combattre, on continuera à nous combattre, mais nous sortirons victorieux et forts ». Il a exhorté les peuples de l’AES à faire preuve de courage, à se forger dans l’adversité, et à œuvrer pour un avenir souverain et prospère.





Le capitaine Traoré a réaffirmé l’ambition de construire une AES stable, sécurisée, capable d’exploiter ses ressources au profit de ses populations.





« Nous continuerons à construire l’AES, à être forts, résilients, faire de l’AES un espace de sécurité totale, pouvoir exploiter convenablement les ressources et que cela profite à nos masses populaires » : a-t-il assuré.