Burkina Faso : Les frontières aériennes réouvertes

Les frontières aériennes réouvertes au Burkina Faso

Le ciel burkinabé est désormais ouvert aux avions venant des quatre coins de la planète terre. L’annonce a été faite par le nouvel homme fort du pays des hommes intègres, le capitaine Ibrahima Traoré. Ce, deux jours après le Coup d'État au Burkina Faso (vendredi 30 septembre) destituant le chef de la junte militaire du Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, au pouvoir depuis janvier dernier.