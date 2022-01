Burkina Faso : Les militaires réclament le départ des chefs de l'armée et des «moyens adaptés» pour…

Les militaires réclament le départ des chefs de l'armée au Burkina Faso

On en sait un peu plus sur les tirs entendus, dans la nuit du 22 au 23 janvier, dans plusieurs casernes, au Burkina Faso. Les militaires réclament le départ des chefs de l'armée nationale et des "moyens adaptés" dans la lutte contre les groupes djihadistes qui frappent leur pays, selon un enregistrement sonore parvenu à l'AFP.